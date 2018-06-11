Ученые выявили более 100 генов, влияющих на цвет волос

11 июня, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Ученые выявили более 100 генов, оказывающих влияние на цвет волос людей. Данное исследование было проведено Пекинским институтом генетики при Академии наук Китая в сотрудничестве с британским, нидерландским и другими зарубежными научными учреждениями.

Во время исследования ученые точно определили цвет волос более чем у 300 тыс. человек различных национальностей, анализировали свыше 8 млн генов для выяснения соотношения между генами и цветом волос. В конечном счете были обнаружены более 100 генов, оказывающих влияние на цвет волос.

По мнению ученых, новое открытие имеет широкую сферу применения в области судебной медицины, предоставляя возможность точного определения цвета волос непойманных преступников с помощью образцов ДНК.-0-