Ученые вывели формулу успешного фильма

Ученые из США вместе с коллегами из Великобритании определили формулу успешного сценария, который может принести большой кассовый сбор фильму.
Основывается исследование на сюжетных арках. Выделяют основные: история "путь героя из бедности в богатство"; равномерное падение, как в "Ромео и Джульетта"; резкое падение, но потом следует подъем, как в "Крестном отце"; падение - подъем - падение, как в мифе об Эдипе.
Исследователи просмотрели и проанализировали примерно 6 тыс. фильмов и проверили сборы каждой картины во всех странах мира.
Оказалось, что более успешными фильмами с большими кассовыми сборами являются картины с сюжетной аркой "резкое падение - подъем". Например, такие киноленты, как "Крестный отец", "Бегущий по лезвию бритвы", "Отступники".
Но все-таки правильное соотношение бюджета и жанра сделает фильм успешным с любым сюжетом. Например, арка "резкий подъем - падение" хорошо подойдет для малобюджетных фильмов, а "непрерывное движение к падению" принесет успех дорогим картинам.
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