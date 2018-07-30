Ученые вывели формулу успешного фильма

Ученые из США вместе с коллегами из Великобритании определили формулу успешного сценария, который может принести большой кассовый сбор фильму.

Основывается исследование на сюжетных арках. Выделяют основные: история "путь героя из бедности в богатство"; равномерное падение, как в "Ромео и Джульетта"; резкое падение, но потом следует подъем, как в "Крестном отце"; падение - подъем - падение, как в мифе об Эдипе.

Исследователи просмотрели и проанализировали примерно 6 тыс. фильмов и проверили сборы каждой картины во всех странах мира.

Оказалось, что более успешными фильмами с большими кассовыми сборами являются картины с сюжетной аркой "резкое падение - подъем". Например, такие киноленты, как "Крестный отец", "Бегущий по лезвию бритвы", "Отступники".

Но все-таки правильное соотношение бюджета и жанра сделает фильм успешным с любым сюжетом. Например, арка "резкий подъем - падение" хорошо подойдет для малобюджетных фильмов, а "непрерывное движение к падению" принесет успех дорогим картинам.