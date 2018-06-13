Ученые заявили о падении уровня IQ у людей за последние 10 лет

Норвежские ученые пришли к выводу, что уровень IQ людей заметно снизился за последнее десятилетие, сообщают СМИ. Среди причин этого специалисты выделяют уровень жизни и качество образования.

Исследователи постоянно следят за изменением уровня IQ людей. Заметный рост был зафиксирован у американцев в 1984 году, а сейчас наблюдается противоположная ситуация по всему миру. Точные причины этого ученые пока не могут назвать. Однако, они предполагают, что на это влияет целый ряд различных причин, среди которых уровень жизни, влияние СМИ и качество образования.