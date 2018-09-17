Ученые заявили об опасности применения аспирина для профилактики

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое исследование показывает, что профилактический прием по одной таблетке аспирина в день может нанести вред здоровью, сообщает BBC.

Как указывается в материале, сегодня медики часто назначают аспирин пожилым людям для профилактики. Считается, что аспирин разжижает кровь и помогает избежать формирования тромбов. Полностью здоровые люди иногда самостоятельно принимают по таблетке в день, чтобы снизить риск сердечных заболеваний.

Объектами нового исследования ученых, которое ставит под сомнение подобную медицинскую практику, стали около 20 тыс. жителей Австралии старше 70 лет, которые ни разу не переносили сердечные заболевания. Половине испытуемых в течение пяти лет каждый день давали по небольшой дозе аспирина. Как следует из нескольких статей, опубликованных в Медицинском журнале Новой Англии, аспирин никак не помог им снизить риск болезни сердца.

В целом аспирин оказался бесполезен и даже привел к тому, что участились случаи желудочного кровотечения.

Профессор Джон Макнил из австралийского Университета Монаша отмечает, что исследование поможет многим врачам, которые уже давно сомневаются, рекомендовать ли аспирин здоровым пациентам в целях профилактики.

Профессор Питер Ротуэлл из Оксфордского университета говорит: "Принимать аспирин, если вы здоровы, вам больше 70 лет и вы не переносили инфаркт, практически бесполезно. Таким образом, самостоятельно принимать аспирин без предписания врача я не рекомендую". Однако Питер Ротуэлл добавляет: "Если вы уже давно принимаете аспирин в малых дозах, резко останавливаться тоже нельзя. Это может привести к осложнениям, поэтому лучше проконсультируйтесь с лечащим врачом".

При этом доказано, что людям, перенесшим инсульт или инфаркт, ежедневная таблетка аспирина полезна. Ученые из Оксфордского университета опубликовали ранее в медицинском журнале Lancet исследование, в котором говорится, что прием аспирина людьми после микроинсультов может существенно снизить вероятность повторных или более обширных инсультов.-0-