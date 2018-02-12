Ученые заявили об опасности лекарственных препаратов на основе парацетамола

Ученые провели исследование, которое помогло им установить, что употребление лекарственных препаратов на основе парацетамола может привести к нарушению репродуктивной функции.

В исследовании медиков участвовали только лица, достигшие восемнадцати лет. Всего было выбрано 455 добровольцев. Кроме этого, специалисты проанализировали архивные результаты обследования практически двух тысяч близнецов из Европы и более тысячи обследований людей с афроамериканскими и испанскими корнями.

В итоге, исследования показали, что у всех исследуемых, которые принимали лекарства на основе парацетамола, наблюдалось истощение половых гормонов. Из-за этого они испытывали сложность с беременностью. А прием подобных лекарственных средств во время беременности увеличивал риск выкидыша и возникновения ряда других проблем.