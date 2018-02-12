Ученые заявили об опасности лекарственных препаратов на основе парацетамола

Ученые провели исследование, которое помогло им установить, что употребление лекарственных препаратов на основе парацетамола может привести к нарушению репродуктивной функции.
В исследовании медиков участвовали только лица, достигшие восемнадцати лет. Всего было выбрано 455 добровольцев. Кроме этого, специалисты проанализировали архивные результаты обследования практически двух тысяч близнецов из Европы и более тысячи обследований людей с афроамериканскими и испанскими корнями.
В итоге, исследования показали, что у всех исследуемых, которые принимали лекарства на основе парацетамола, наблюдалось истощение половых гормонов. Из-за этого они испытывали сложность с беременностью. А прием подобных лекарственных средств во время беременности увеличивал риск выкидыша и возникновения ряда других проблем.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.953 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN