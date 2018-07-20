Ученый из США научился выводить коров без рогов, переписав их ДНК

Ученые могут вывести безрогий вид домашнего скота с помощью изменения ДНК.

Американские ученые четыре года назад начали экспериментировать с изменениями ДНК: меняли гены у эмбрионов коровы.

Спустя девять месяцев они получили интересный результат. В конечном итоге, два теленка родились без рогов. Их назвали Бури и Спотиджи. Одного теленка пришлось убить, чтобы узнать качество мяса. Оно оказалось вполне безопасными и пригодным для потребления.

Вторая особь вывела на свет уже 6 телят без рогов. Организация по защите животных выступает против продолжения этих экспериментов.

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