Учительница из США завещала $1 млн детям с особенностями развития

Американская учительница Женевьева Виа Кава завещала свои сбережения - $1 млн на создание фонда для оказания помощи детям с особенностями психофизического развития, которые захотят получить высшее образование. Эта сумма была завещана управлению государственных школ города Дюмонт (штат Нью-Джерси).
Женевьева Виа Кава умерла семь лет назад в 89 лет, но о содержании завещания стало известно только сейчас, когда был создан благотворительный фонд. За проценты с вклада в $1 млн ежегодно один студент будет получать грант в $25 тыс. для оплаты обучения в вузе. Выплата денег начнется с 2019/2020 учебного года.
С 1945 года Женевьева Виа Кава несколько десятилетий отработала учителем с детьми с особенностями развития в Нью-Джерси. Как утверждают ее коллеги и друзья, она всю жизнь копила деньги. Она покупала себе мало одежды и перестала ездить в отпуск после того, как умер ее муж. Детей у пары не было.
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