Уилл Смит экстремально отметил 50-летие

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Уилл Смит экстремально отпраздновал свое 50-летие. Об этом сообщает Еuronews.

Он прыгнул с вертолета недалеко от Большого Каньона в штате Аризона.

Отмечается, что Уилл Смит готовился к этому трюку несколько месяцев. "Переход от невероятного страха к абсолютному блаженству", - прокомментировал свой прыжок актер.

Знаменитость поддерживали друзья и родные, они наблюдали за происходящим с земли. Увидеть прыжок в реальном времени могли и подписчики YouTube-канала Уилла Смита.-0-