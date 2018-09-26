Уилл Смит экстремально отметил 50-летие

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Уилл Смит экстремально отпраздновал свое 50-летие. Об этом сообщает Еuronews.
Он прыгнул с вертолета недалеко от Большого Каньона в штате Аризона.
Отмечается, что Уилл Смит готовился к этому трюку несколько месяцев. "Переход от невероятного страха к абсолютному блаженству", - прокомментировал свой прыжок актер.
Знаменитость поддерживали друзья и родные, они наблюдали за происходящим с земли. Увидеть прыжок в реальном времени могли и подписчики YouTube-канала Уилла Смита.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.467 BYN
|2.464 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.0963 BYN
|2.1 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.1879 BYN
|3.181 BYN
|3.2 BYN