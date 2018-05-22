Уилл Смит и Ники Джем стали авторами песни к ЧМ-2018 по футболу

Американские знаменитости Уилл Смит и Ники Джем стали авторами официальной песни для чемпионата мира по футболу, который пройдет уже этим летом в России, сообщает ТАСС. Новостью поделился музыкальный продюсер Диджей Нельсон, описав трек как самую настоящую бомбу.
По словам музыкального продюсера, актер и музыкант создали огромный хит. Пока подробности держаться в секрете, неизвестно даже название песни, а только то, что в создании композиции Смиту и Джем помогли Дипло и Эра Истрефи.
Сообщается, что работа над песней уже завершена. Музыканты приступили к записи видеоклипа. Предварительно, презентация хита назначена на 25 мая.
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