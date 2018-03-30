Уилл Смит неудачно сходил на свидание с роботом Софией

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда фильма "Люди в черном" Уилл Смит сходил на свидание с человекоподобным роботом Софией. Однако не все во время свидания прошло гладко.
Видео неудачного свидания было размещено на YouTube-канале актера и за день набрало свыше 1 млн просмотров.
Романтическая встреча проходила в отеле на Каймановых островах. Уилл Смит пытался заигрывать с Софией и даже попытался ее поцеловать. Однако девушка-робот ответила на все ухаживания отказом и предложила знаменитому актеру "остаться друзьями".
Кроме того, София критически высказалась о музыкальном творчестве Уилла Смита.
Человекоподобного робота Софию разработала компания Hanson Robotics. София умеет изображать 60 эмоций и поддерживать несложные беседы. Осенью 2017 года девушка-робот получила гражданство Саудовской Аравии, это первый в мире случай выдачи гражданства роботу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.399 BYN
|2.406 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.948 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.385 BYN
|3.405 BYN