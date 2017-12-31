Уютная, портретная и вкусная. Топ самых необычных елок

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как правило, перед Новым годом разгорается дискуссия, какая елка лучше - живая или искусственная. Представители из двух противоборствующих сторон приводят свои весомые аргументы в пользу выбора новогоднего дерева. А мы предлагаем отбросить споры и вдохновиться, посмотрев идеи самых необычных елок. Возможно, вы захотите "поселить" у себя в доме именно такую праздничную красавицу.

Очень стильно смотрится елка из фоторамок, картинок и мелких статуэток, бижутерии.

К созданию такой елки нужно готовиться целый год, а то и подключать на помощь друзей. Она состоит из пробок.

А как вам такое решение? Чем-то напоминает ракету, зато все подарки очень хорошо видны.

Такую елку можно поставить в офисе. Она состоит из портретов сотрудников. Можно немного видоизменить эту идею и сделать елку из фотографий своих родных и близких.

Тот, кто хорошо потрудился летом и собрал богатый урожай, может сделать елку из мешков картошки.

Ну а такая красавица подойдет для украшения медицинских центров и поликлиник.

Самой уютной можно назвать елку, которая создана из клубков шерстяных ниток.

Присоединяется к уютной елке и новогодняя конструкция из подушек.

Самой воздушной станет елка из подвесных шаров. Она может мило нависать над праздничным столом.

Ну а самой умной является елка из книг.

Самая вкусная - это елка из клубники и шоколада.

А всем дружным семейством можно изготовить елку из детского конструктора.

Желаем счастливого праздника, пусть в наступающем году у вас будет много веселых и искренних моментов!-0-