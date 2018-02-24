Улиточные гонки отменены из-за сильных морозов на Британских островах

Персонал и посетители одного из пабов в селе Холбетон, что на юго-западе Великобритании, приняли решение отложить традиционные гонки улиток. Поводом к этому стали очень сильные морозы, передают новостные агентства.
И без того не самые быстрые в мире создания из-за холода двигаются еще медленнее. Поэтому заезд решили отложить на более теплый день.
По словам владельцев заведения, вокруг отмены гонок сложился ажиотаж, к которому они не были готовы. Поэтому всем желающим предложили алкогольные напитки со скидкой, но только в том случае, если они принесут газету с новостью об отмене "самых неспешных в мире соревнований".
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