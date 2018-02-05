Ума Турман попала в аварию во время съемок "Убить Билла" – видео

В интернете опубликован видеоролик аварии, в которую попала актриса Ума Турман во время съемок в киноленте "Убить Билла". Актриса пятнадцать лет боролась с продюсерами фильма за право на эту видеозапись.
Ума Турман рассказала, что в тот день она наотрез отказывалась садиться за руль, просила, чтобы в этом эпизоде вместо нее снялся каскадер. Но режиссер Квентин Тарантино все же убедил ее сесть за руль. Он говорил, что машина надежная, дорога прямая и поездка по ней будет безопасной. Правда, по словам актрисы, дорога оказалась не такой уж и прямой, да еще и песчаная с большим количеством ямок. По требованию Тарантино женщина ехала на скорости 65 км/ч, чтобы ее волосы развивались необходимым образом. Но она не справилась с управлением и врезалась в дерево.
Установленная на машине камера сняла момент аварии. Видно, как практически сразу же после ДТП к женщине подбегает Тарантино и другие члены съемочной группы. Машину Ума Турман покинула сама, да еще и улыбалась. Но после произошедшего актрису отвезли в больницу, так как она получила серьезные ушибы.
Впоследствии Ума Турман называла этот кабриолет "гробом на колесах".
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