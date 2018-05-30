Ума Турман сыграет в мистическом сериале Netflix

Американская актриса Ума Турман снимется в одной из главных ролей в мистической драме "Потайные комнаты". Киноленту планирует снять американская компания потокового видео Netflix..

Продюсер сериала - Стивен Гейган, лауреат премии "Оскар" за сценарий "Траффика". Над сценарием работают Леа Рэйчел и Акела Купер. Дата выхода сериала пока не оглашается.

Предполагается, что фильм будет состоять из 10 серий. В его основе - история девушки, выжившей после инфаркта благодаря пересадке сердца. Главная героиня начинает интересоваться подробностями жизни своего донора, но в процессе поиска информации о доноре в ней пробуждаются новые необычные способности.

Турман предложили исполнить роль Нэнси, матери донора. Ее героиня желает выяснить причины смерти своего ребенка, считая, что на самом деле он остался жив.

Сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. С 2013 года она производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.