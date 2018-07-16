Умер актер "Стартрека" Роджер Перри

Актер из Америки Роджер Перри скончался на 85 году жизни у себя дома в городе Индиан-Уэллс. Актер имел онкологическое заболевание.

Роджер Перри за свою жизнь успел сыграть в 58 фильмах и сериалах. Он стал известен благодаря фильмам "Грязная любовь", "Семейка монстров" и "Авторазбор". Особенную славу ему принесла роль капитана Джона Кристофера в сериале "Стартрек".

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