Умер гитарист и один из основателей Motörhead Эдди Кларк

На 68-м году жизни скончался гитарист хэви-метал-группы Motörhead и один из ее основателей Эдди Кларк. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы на Facebook. "Быстрый Эдди" ушел из жизни в больнице, где проходил лечение от пневмонии.

Другой гитарист Motörhead Фил Кэмпбэл написал: "Только что услышал грустную новость, что "Быстрый" Эдди Кларк ушел из жизни. Это такой шок. Мы будем помнить его невероятные риффы и то, что он был настоящим рок-н-рольщиком. Покойся с миром, Эдди".

Барабанщик группы Микки Ди также высказался по поводу смерти музыканта: "Боже мой, это ужасные новости, последний из трех "амигос". Я виделся с Эдди не так давно, и он был в отличной форме. Поэтому для меня это самый настоящий шок…"

Кларк работал над такими альбомами группы как Motörhead (1977 год), Overkill (1979 год) и Ace of Spades (1980 год). А в 1982 году он покинул группу и основал хард-рок-группу Fastway.