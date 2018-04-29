Умер режиссер фильмов "Молодая Екатерина" и "Вокруг света за 80 дней"

На 99-м году жизни в Ванкувере ушел из жизни британский режиссер Майкл Андерсон. Об этом сообщает ТАСС.
Андерсон умер у себя дома от сердечного приступа.
Самый известный фильм режиссера - "Вокруг света за 80 дней" (Around the World in 80 Days, 1956), который получил пять статуэток премии "Оскар".
Андерсон является режиссером первой экранизации романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" (1956). В его фильмографии киноленты "Молодая Екатерина" (Young Catherine, 1990) о судьбе Екатерины II, фантастический фильм "Бегство Логана" (Logan's Run, 1976), экранизация "Марсианских хроник" (The Martian Chronicles, 1980) Рэя Брэдбери.
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