Умер слон Непал, которого от усыпления спасла Брижит Бардо

Слон Непал, жизнь которого пять лет назад спасла известная французская актриса и защитница животных Брижит Бардо, умер в Монако.
О цирковых слонах Бэби и Непале широкая общественность узнала в 2013 году: префект Лиона отдал распоряжение усыпить животных из-за их заболевания туберкулезом. Защитники животных потребовали сохранить слонам жизнь.
В эту историю вмешалась Брижит Бардо, возглавляющая Фонд защиты животных. Она обратилась к руководству страны с просьбой отменить решение местных властей.
48-летний Непал последние годы страдал хронической почечной недостаточностью.
Последние пять лет Бэби и Непал жили в Монако. Заботу о них взяла на себя принцесса Стафания. В 2013 году слоны были перевезены на ферму Рок-Ажель, принадлежащую правящему роду Гримальди.
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