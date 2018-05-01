Умер слон Непал, которого от усыпления спасла Брижит Бардо

Слон Непал, жизнь которого пять лет назад спасла известная французская актриса и защитница животных Брижит Бардо, умер в Монако.

О цирковых слонах Бэби и Непале широкая общественность узнала в 2013 году: префект Лиона отдал распоряжение усыпить животных из-за их заболевания туберкулезом. Защитники животных потребовали сохранить слонам жизнь.

В эту историю вмешалась Брижит Бардо, возглавляющая Фонд защиты животных. Она обратилась к руководству страны с просьбой отменить решение местных властей.

48-летний Непал последние годы страдал хронической почечной недостаточностью.

Последние пять лет Бэби и Непал жили в Монако. Заботу о них взяла на себя принцесса Стафания. В 2013 году слоны были перевезены на ферму Рок-Ажель, принадлежащую правящему роду Гримальди.