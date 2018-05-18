Умер создатель жанра "стишков-пирожков"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель малого поэтического жанра "пирожок" Владислав Кунгуров ушел из жизни в возрасте 46 лет, сообщают информагентства.

Причина смерти не уточняется.

Жанр "стишков-пирожков" появился в 2003 году. Это четверостишие, написанное четырехстопным ямбом, строчными буквами, без знаков препинания, с отсутствием явных рифм. Стихи этого жанра получили большую популярность, особенно в интернете.-0-