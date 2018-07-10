Умер Тэб Хантер – звезда "Эскадрильи "Лафайет"

Тэб Хантер, американский актер и певец, скончался в возврасте 86 лет, сообщают в сети Facebook авторы документального фильма об артисте.
Он поучаствовал в съемках 76 фильмов, таких как "Чертовы янки", "Бролин 2", "Полиэстер" и "Эскадрилья "Лафайет".
Причину смерти звезды не объявляют. В сообщении соцсети говорится о том, что Тэб Хантер умер за три дня до своего 87-го дня рождения.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3263 BYN
|2.312 BYN
|2.322 BYN
|USD
|1.9772 BYN
|1.971 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.1469 BYN
|3.145 BYN
|3.16 BYN