Умер Тэб Хантер – звезда "Эскадрильи "Лафайет"

Тэб Хантер, американский актер и певец, скончался в возврасте 86 лет, сообщают в сети Facebook авторы документального фильма об артисте.

Он поучаствовал в съемках 76 фильмов, таких как "Чертовы янки", "Бролин 2", "Полиэстер" и "Эскадрилья "Лафайет".

Причину смерти звезды не объявляют. В сообщении соцсети говорится о том, что Тэб Хантер умер за три дня до своего 87-го дня рождения.