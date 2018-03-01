Умерла звезда мексиканского сериала "Богатые тоже плачут" актер Рохелио Герра

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике на 82-м году жизни умер актер Рохелио Герра, который исполнил роль богатого Луиса Альберто в популярном мексиканском сериале "Богатые тоже плачут". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение в Twitter Национальной ассоциации исполнителей Мексики.

"Актер театра, кино, телевидения и мастер дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ. Выражаем наши соболезнования его родственникам и друзьям", - говорится в сообщении Национальной ассоциации исполнителей.

Сериал "Богатые тоже плачут" вышел в Мексике в 1979 году и стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР после бразильского фильма "Рабыня Изаура". Рохелио Герра снялся в 100 картинах, в том числе в сериалах "Грозовой перевал", "Завтра - это навсегда", "Белые ангелы", "Рафаэла". Также играл в театрах и преподавал актерское мастерство. Пять раз был номинирован на мексиканскую премию TVyNovelas.-0-