Умерла французская актриса Стефан Одран

Французская киноактриса Стефан Одран скончалась на 86-м году жизни в Париже, сообщают информагентства.

Настоящее имя артистки - Колетт Дашевиль. Она дебютировала в 1950-х годах с выступлений на парижской сцене. Потом были небольшие роли в фильмах режиссеров французской новой волны.

Известной актриса стала благодаря сотрудничеству с кинорежиссером Клодом Шабролем, ее будущим супругом. В фильмах Шаброля актриса выступала в главных ролях и создала ряд запоминающихся образов. Ее знали, ею восхищались не только во Франции, но и в других европейских

странах.

Пик популярности Стефан Одран пришелся на 1970-е годы. За роль в фильме "Скромное обаяние буржуазии" испанского режиссeра Луиса Бунюэля актриса была награждена престижной британской премией BAFTA как лучшая актриса 1973 года. Также Одран была удостоена и почетной французской кинопремии "Сезар".