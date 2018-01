Умерла женщина, которая стала прототипом для плаката We Can Do It!

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина по имени Наоми Паркер Фрэйли, которая стала прототипом для знаменитого плаката We Can Do It! ("Мы можем сделать это!"), умерла в США в возрасте 96 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Наоми Паркер Фрэйли скончалась в хосписе города Логвью.

Именно снимок Фрэйли за токарным станком в рабочей блузе и красном платке в белый горошек на калифорнийской станции авиации ВМС США послужила вдохновением для создателя культового плаката Дж. Говарда Миллера.-0-