Умерла звезда британского кино и театра Фенелла Филдинг

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 91-м году жизни умерла британская актриса театра и кино Фенелла Филдинг, сообщает агентство А Nation News.

Как сообщается, причиной смерти стал инсульт.

Британская звезда сыграла в десятках фильмов и спектаклей. Она продолжала работать даже в преклонном возрасте. В 2018 году Филдинг была удостоена высокой государственной награды.

Фенелла Филдинг родилась 17 ноября 1927 года в Лондоне. Карьеру Фенелла начала в 1952 году в театре и уже к концу 50-х стала звездой, чему способствовало выступление в музыкальной версии Valmouth Сэнди Уилсон. Первой киноработой, принесшей популярность, стала британская криминальная драма "Сапфир", которая вышла в 1959 году. -0-