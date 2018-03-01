Умирает последний белый носорог мужского пола

Последний самец северного белого носорога на планете, который прославился после того, как был отмечен в качестве "Самого подходящего холостяка в мире" находится на грани жизни и смерти.

"Это вопрос нескольких дней", - заявил в эксклюзивном интервью менеджер по связям с общественностью Кении Олей Педжета. - Животное серьезно болеет". Всего на планете остается три белых северных носорога. Из них две самки и один самец. Для спасения подвида собрано около 10 млн долларов и все надежды ученые связывают с искусственным оплодотворением.

45-летний Судан (так зовут носорога) заработал "неудобную возрастную инфекцию" на правой ноге и не реагирует на лечение. За последние три недели его состояние довольно ухудшилось.

Все надежды на спасение подвида лежат на 27-летней Наджине и ее дочери, Фату, 18 лет, которые находятся в Оль Педжете. Четвертый северный белый носорог, Нола, умерла в зоопарке Сан-Диего в 2015 году.

Процесс суррогантного материнства белых носорогов очень сложный и дорогой. Сами животные страдают от браконьеров, охотящихся за рогами, чья стоимость достигает десятков тысяч долларов.

Для воспроизводства вида нужно как минимум 10 младенцев.