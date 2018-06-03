Уникальное природное явление наблюдали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

3 июня жители Санкт-Петербурга, а также Приозерского и Всеволожского районов Ленинградской области смогли наблюдать природное явление, которое астрономы называют гало. Над городом и пригородом взошло солнце в обрамлении светящегося кольца. Это оптическое явление - результат преломления солнечного света через кристаллы льда в облаках.
Гало может образовываться не только вокруг Солнца, но и вокруг Луны или искусственных источников света. Такое явление чаще появляется в морозные солнечные дни, когда свет преломляется и отражается от ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
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