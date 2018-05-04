Уникальный Lamborghini Папы римского выставлен на аукцион

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксклюзивный автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежащий Папе римскому Франциску, будет выставлен на аукционе Sotheby's, сообщают СМИ.
Понтифик решил продать собственную машину и направить вырученные деньги на помощь христианам, живущим в пострадавшей от террористов иракской Ниневии, а также в благотворительные фонды, поддерживающие детей и женщин в африканских странах.
Белый суперкар, подаренный понтифику фирмой Lamborghini в 2017 году, оценивается организаторами аукциона примерно в $400 тыс. Обычный автомобиль Lamborghini Huracan стоит около $200 тыс., однако машина Папы римского отличается особой комплектацией и не имеет аналогов. Ее цвет - белый с двумя золотистыми полосами - соответствует цветовой гамме флага Ватикана.
Автомобиль с автографом Папы римского на капоте будет выставлен на торги 12 мая.-0-
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