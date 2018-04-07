Университет из ОАЭ попал в Книгу рекордов Гиннеса

Поводом для включения университета Абу-даби в Книгу рекордов стала мозаика из ноутбуков.

На площади в 702 квадратных метра сотрудники и студенты университета при содействии компании Knowledge Group выложили изображение из 25 тысяч ноутбуков.

После того, как эксперты из Комитета рекордов Гиннеса оценили изображение и признали его достойным считаться рекордом, все ноутбуки из мозаики раздали тем, кому они нужны.