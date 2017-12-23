Упавшая с дерева панда напугала сородичей - видео

О неуклюжести панд ходят легенды. Некоторые ученые всерьез полагают, что панд на Земле так мало, потому что их инстинкт самосохранения находится в районе нулевой отметки. И данное видео лишнее тому подтверждение.
Одна из панд, обитающая в заповеднике китайского города Чэнду, упала с высоты, напугав двух сородичей. По всей видимости под ней обломилась ветка и она полетела вниз.
Впрочем, через пару секунд вся троица и присоединившиеся к ним животные уже весело резвились с веткой.
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