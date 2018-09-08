Упитанный кот при падении едва не убил прохожего

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Турине толстый кот упал с балкона восьмого этажа на прохожего и сильно повредил человеку шею и позвоночник. Об этом случае пишет газета Corriere della sera.

Кот погиб на месте, а итальянца госпитализировали с серьезными травмами шеи и позвоночника.

Мужчина обратился с иском в суд на хозяев животного. Он обвинил хозяйку в недосмотре питомца. Женщина выплатила штраф за причинение вреда здоровью по неосторожности.-0-