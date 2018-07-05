Ущерб от повышения уровня мирового океана может превысить $13 трлн - эксперты

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дальнейшее повышение уровня мирового океана может обернуться серьезным финансовым ущербом, превышающим $13 трлн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Национального океанографического центра Великобритании (NOC).

По мнению ученых, к подобным последствиям может привести невыполнение странами Парижского соглашения. В результате пострадают свыше 600 млн человек, которые проживают в прибрежных районах, расположенных не выше 10 м над уровнем моря.

Британские эксперты полагают, что при повышении температуры на планете на 1,5 градуса Цельсия к 2100 году уровень мирового океана повысится на 52 см. Однако, если увеличение температуры превысит к этому времени 2 градуса, то уровень мирового океана поднимется на 86 см, а в худшем случае - на 1,8 м.

Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), учрежденной Программой ООН по окружающей среде и Всемирной Метеорологической Организацией, заметные климатические изменения могут быть зафиксированы уже к 2040 году. По мнению специалистов, предотвратить катастрофический рост температуры можно лишь путем серьезного изменения структуры мировой экономики.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года во время 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Основная цель соглашения - уменьшить совокупные выбросы в атмосферу углекислого газа и существенно снизить темпы глобального потепления.-0-