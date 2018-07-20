Установлено влияние излучения мобильных телефонов на память подростков

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электромагнитное излучение мобильных телефонов может отрицательно влиять на развитие памяти у подростков. Этот факт установили ученые Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения, сообщает ТАСС.

Специалисты пришли к указанному выводу в результате исследования, в котором участвовали около 700 швейцарских подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Целью ученых было определить, как электромагнитные поля радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) воздействуют на память.

Исследователи отмечают, что последствия воздействия электромагнитных полей на память особенно ярко проявлялись у подростков, которые, разговаривая по мобильному телефону, держат его у правого уха. В этом случае, по мнению ученых, страдает правое полушарие мозга, отвечающее за образную память.

Специалисты также установили, что другие виды беспроводной коммуникации, такие как отправка sms-сообщений, электронные игры или использование интернета, сопровождаются незначительным воздействием электромагнитного излучения на мозг и не оказывают негативного воздействия на память.

Для того чтобы минимизировать потенциальный риск для мозга, исследователи рекомендуют использовать во время разговора по мобильному телефону наушники или колонки, особенно если качество сети слабое и телефон установлен на максимальную мощность.

Ученым Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения пока не удалось выяснить, каким образом электромагнитные поля радиочастотного диапазона могут потенциально затронуть мозговые процессы и насколько полученные ими результаты значимы в долгосрочной перспективе.-0-