Увидела свет последняя научная работа Стивена Хокинга о парадоксе Мультивселенной

Работу над последней научной статьей английский физик-теоретик завершил за неделю до смерти. 2 мая она была опубликована в научном журнале Journal of High Energy Physics. Об этом сообщает ТАСС.
В статье Стивен Хокинг вместе с профессором Томасом Хертохом попытался разрешить парадокс Мультивселенной, который сам же сформулировал еще в 1980-х годах.
В соответствии с тогдашней теорией Хокинга, в результате Большого взрыва возникло бесконечное множество параллельных Вселенных, и ни одна из них не похожа на иные. По мнению Хокинга, даже законы физики в этих мирах действуют по-разному.
Сформулированная Хокингом в 80-х годах прошлого века теория приводила к парадоксу: если все возможно в разных Вселенных, то нельзя предсказать, какими должны быть законы физики в нашей собственной Вселенной. Фактически эта научная теория делала невозможной само научное познание.
В последней работе Хокинг и его коллега при помощи новых математических методов доказывают, что Вселенных много, но все они похожи друг на друга.
Он надеется, что в ближайшем будущем ученым удастся обнаружить наличие других Вселенных с помощью так называемого реликтового излучения, которое осталось после Большого взрыва.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4265 BYN
|2.42 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.0233 BYN
|2.02 BYN
|2.0235 BYN
|RUB
|3.1889 BYN
|3.181 BYN
|3.2 BYN