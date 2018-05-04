Увидела свет последняя научная работа Стивена Хокинга о парадоксе Мультивселенной

Работу над последней научной статьей английский физик-теоретик завершил за неделю до смерти. 2 мая она была опубликована в научном журнале Journal of High Energy Physics. Об этом сообщает ТАСС.

В статье Стивен Хокинг вместе с профессором Томасом Хертохом попытался разрешить парадокс Мультивселенной, который сам же сформулировал еще в 1980-х годах.

В соответствии с тогдашней теорией Хокинга, в результате Большого взрыва возникло бесконечное множество параллельных Вселенных, и ни одна из них не похожа на иные. По мнению Хокинга, даже законы физики в этих мирах действуют по-разному.

Сформулированная Хокингом в 80-х годах прошлого века теория приводила к парадоксу: если все возможно в разных Вселенных, то нельзя предсказать, какими должны быть законы физики в нашей собственной Вселенной. Фактически эта научная теория делала невозможной само научное познание.

В последней работе Хокинг и его коллега при помощи новых математических методов доказывают, что Вселенных много, но все они похожи друг на друга.

Он надеется, что в ближайшем будущем ученым удастся обнаружить наличие других Вселенных с помощью так называемого реликтового излучения, которое осталось после Большого взрыва.