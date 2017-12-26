В 2018 году хип-хоп группа "Грибы" прекратит свое существование

СМИ сообщают о том, что с нового года группа "Грибы" прекратит свое существование. Именно она выпустила один из самых популярных хитов 2017 года – песню "Тает лед". Всего за несколько недель клип на музыкальную композицию собрал свыше десяти миллионов просмотров. Многие даже снимали свои пародии.
По неподтвержденной информации, фронтмен "Грибов" Юрий Бардаш решил заняться другим проектом. Он будет продюсировать дуэт "Бамбинтон". Впрочем, слухи о распаде группы ходят еще с августа, поэтому новостью это ни для кого не стало. Только раньше не назывались причины такого решения участников коллектива.
Существование "Грибов" можно назвать недолгим. Она была основана в 2016 году. -0-
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