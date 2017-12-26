В 2018 году хип-хоп группа "Грибы" прекратит свое существование

СМИ сообщают о том, что с нового года группа "Грибы" прекратит свое существование. Именно она выпустила один из самых популярных хитов 2017 года – песню "Тает лед". Всего за несколько недель клип на музыкальную композицию собрал свыше десяти миллионов просмотров. Многие даже снимали свои пародии.

По неподтвержденной информации, фронтмен "Грибов" Юрий Бардаш решил заняться другим проектом. Он будет продюсировать дуэт "Бамбинтон". Впрочем, слухи о распаде группы ходят еще с августа, поэтому новостью это ни для кого не стало. Только раньше не назывались причины такого решения участников коллектива.

Существование "Грибов" можно назвать недолгим. Она была основана в 2016 году. -0-

Стюардессы "Белавиа" снялись в пародии на песню "Тает лед" "Если долго топить лед, то можно дождаться заветных +19 градусов. Солнечного дня тем, кто на земле, и хорошего полета тем, кто сегодня путешествует!", - написали в Facebook сотрудники авиакомпании "Белавиа".

Сотрудники МТЗ сняли пародию на песню "Тает лед" Съемочной площадкой для клипа стала территория Тракторного завода. Видео было размещено на YouTube 23 мая, а на сегодня у него уже свыше 1 тыс. просмотров.