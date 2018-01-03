В аэропорту Малаги нетерпеливый пассажир хотел выйти из самолета "через крыло"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетерпеливый пассажир Ryanair шокировал попутчиков, так как открыл аварийный выход и прошел на крыло самолета. Об этом пишет Irishtimes.

Инцидент произошел на новогоднем рейсе - после посадки в аэропорту Малаги 1 января. Самолет летел в Испанию из Лондона. Отмечается, что 57-летний польский гражданин устал ждать высадки, поэтому решил воспользоваться аварийным выходом.

Высадка пассажиров с борта лоукостера затянулась на полчаса. Прибыл самолет в аэропорт Малаги после 23.00. Один из очевидцев произошедшего рассказал: "Этот человек решил, что больше не будет ждать. Он активировал аварийную дверь и ушел, сказав: "Я иду через крыло".

Полиция аэропорта Малаги арестовала этого пассажира, поскольку подобное поведение является нарушением испанских правил безопасности. Из-за инцидента высадка была отложена еще на 40 минут.-0-