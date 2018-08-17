В Англии произвели джин с омолаживающим эффектом

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский алкогольный бренд Young in Spirit's выпустил джин Collagin Pink Rose, в составе которого присутствует коллаген - белок, отвечающий за здоровье и молодость организма, сообщает газета Daily Mail.
Новый джин имеет сладкий цветочный аромат, приготовлен из лепестков роз, ванили, лакрицы, розового грейпфрута и розового перца.
В одной бутылке Collagin Pink Rose содержится 100 мг коллагена, который часто встречается в продуктах для ухода за кожей.-0-
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