В Англии произвели джин с омолаживающим эффектом

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский алкогольный бренд Young in Spirit's выпустил джин Collagin Pink Rose, в составе которого присутствует коллаген - белок, отвечающий за здоровье и молодость организма, сообщает газета Daily Mail.

Новый джин имеет сладкий цветочный аромат, приготовлен из лепестков роз, ванили, лакрицы, розового грейпфрута и розового перца.

В одной бутылке Collagin Pink Rose содержится 100 мг коллагена, который часто встречается в продуктах для ухода за кожей.-0-