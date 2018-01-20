В Анкаре создали библиотеку из выброшенных книг

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Анкаре создали новую библиотеку из выброшенных книг. Об этом пишет RFI.

Расположилась необычная библиотека на территории заброшенной 20 лет назад кирпичной фабрики. В библиотеке на сегодня насчитывается свыше 5 тыс. книг.

Книги были выброшены в разное время их владельцами на свалку квартала Чанкая, который находится на юге Анкары, недалеко от деловых и торговых центров. Мусорщики решили спасти бумажный клад. Позже к ним присоединились другие неравнодушные граждане: библиотечный фонд постоянно пополняется благодаря частным пожертвованиям.

Издания в библиотеке разделили на семнадцать категорий: от художественной литературы до нон-фикшн. Здесь можно найти книги "Гарри Поттер" и "Пятьдесят оттенков серого", романы Чарльза Диккенса и нобелевского лауреата Орхана Памука. У входа в библиотеку на кирпичной стене висит надпись "салон для чтения", а в самом помещении звучит классическая музыка.

Библиотека открыта с раннего утра до 17.30 и бесплатна для всех посетителей.

Инициаторы проекта не собираются останавливаться на достигнутом. Они планируют создать "мобильные библиотеки", которые каждые две недели будут перемещаться в разные школы Анкары, у которых нет собственных библиотек.-0-