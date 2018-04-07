В Антарктиде собрали первый урожай овощей

Первый урожай - 4 килограмма салата, 20 штук огурцов и 70 редисок собрали агрономы из Германии в специальной теплице, которую соорудили на станции Neumeyer III в Антарктиде. При этом температура вне теплицы никогда не поднималась выше 20 градусов ниже нуля.

Как отметили специалисты, выращенные в суровых условиях тепличные растения не отличаются по вкусу от своих сородичей из стран с более комфортным климатом.

Сейчас в теплице дозревает урожай фруктов.