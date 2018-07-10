В Аргентине обнаружены останки гигантского динозавра

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки гигантского динозавра, который жил более 200 млн лет назад, обнаружили аргентинские палеонтологи на западе страны. Доисторический ящер, которого назвали Ingenia Prima, был в три раза крупнее своих сородичей, обитавших на планете в триасовый период (251,9 - 201,3 млн лет назад), сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature Ecology & Evolution.

"Наткнувшись на останки, мы сразу поняли, что нашли нечто необычное. Вероятно, это был первый динозавр-гигант", - сообщила палеонтолог аргентинского Университета города Сан-Хуан Сесилия Апальдетти. Изучив найденные фрагменты скелета - позвонки, часть лопатки, кости передних и задних конечностей, ученые пришли к выводу, что "тенденция к гигантизму у ящеров, появившихся около 250 млн лет назад, началась гораздо раньше, чем предполагалось до сих пор".

Останки Ingenia Prima были найдены в предместье города Сан-Хуан в 1100 км к западу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. По мнению палеонтологов, длина ящера достигала 8-10 м, а весил он 7-10 т. Открытие аргентинских ученых свидетельствует, что первые гигантские ящеры появились примерно на 25-30 млн лет раньше, чем предполагалось.

Судя по находке аргентинских палеонтологов, появление рептилий-гигантов произошло примерно 205 млн лет назад. Хотя ранее считалось, что они впервые появились в Юрский период, то есть около 180 млн лет назад.-0-