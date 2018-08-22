В армии Финляндии ввели вегетарианский день

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С осени этого года финнов, призванных на службу, будут больше кормить вегетарианской пищей, сообщает телерадиокомпания Yle.
О нововведении рассказали в Министерстве обороны Финляндии. Один день в неделю должен быть вегетарианским. Изменения вызваны пользой вегетарианской пищи и влиянием производства мяса на изменение климата, а не целями экономии. Вегетарианская еда не дешевле, утверждают в оборонном ведомстве.
Для тех, кто питается как вегетарианец постоянно, в финской армии давно есть отдельное меню. При зачислении на службу призывники сообщают о своих диетах и получают подходящее питание.
В Норвегии вегетарианский день в армии появился ещё в 2013 году.-0-
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