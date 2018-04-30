В Австралии эвакуировали университет

В Австралии эвакуировали студентов и преподавателей университета Мельбурна. Причиной стал звонок в службы экстренного реагирования о странном запахе в библиотеке.
На территории университета хранятся потенциально опасные для людей химические вещества, поэтому после эвакуации сотрудники полиции начали поиск источника запаха.
Правоохранители определили, что источником запаха оказался гниющий плод дуриана, который был забыт в шкафу и испортился. Запах распространялся по всему зданию через вентиляцию.
После того, как фрукт выбросили, университет вновь открыли для преподавателей и студентов. Управление охраны окружающей среды проводит проверку, насколько правильно и безопасно организовано хранение и вывоз отходов.
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