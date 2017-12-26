В Австралии коалы подрались на дороге и попали на видео

В Австралии две коалы подрались прямо на проезжей части. Очевидцы засняли их и опубликовали видео в интернете.
Курьезный случай произошел в городе Стирлинг. Из-за двух животных, которые вдруг решили выяснить отношения прямо на дороге, многие водители не могли проехать. Они пытались прогнать драчунов гудками машин, но коалы не хотели прекращать выяснение отношений друг с другом. В итоге, когда животным надоело бороться, они сами покинули проезжую часть.-0-
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