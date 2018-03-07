В Австралии огромный питон съел домашнего кота и пытался скрыться

Случай произошел 5 марта в австралийском городе Моссман. В тот день к семье пришла электрик Брайди Маро чинить проводку. Однако после работы женщина решила помочь семье: она голыми руками поймала питона и выпустила его в лес.
Как выяснилось, Брайди Маро целых 15 лет работала в приюте для диких животных, поэтому она достаточно легко справилась с поимкой змеи. Всех удивили размеры самки аметистового питона - на тот момент она весила около восьми килограммов.
Длина данного вида змей нередко достигает шести метров, а вес - тридцати килограммов. Мелкие домашние животные часто становятся добычей аметистового питона.
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