В Австралии огромный питон съел домашнего кота и пытался скрыться

Случай произошел 5 марта в австралийском городе Моссман. В тот день к семье пришла электрик Брайди Маро чинить проводку. Однако после работы женщина решила помочь семье: она голыми руками поймала питона и выпустила его в лес.

Как выяснилось, Брайди Маро целых 15 лет работала в приюте для диких животных, поэтому она достаточно легко справилась с поимкой змеи. Всех удивили размеры самки аметистового питона - на тот момент она весила около восьми килограммов.

Длина данного вида змей нередко достигает шести метров, а вес - тридцати килограммов. Мелкие домашние животные часто становятся добычей аметистового питона.