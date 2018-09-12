В Австралии семья купила военный корабль

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии семейная пара Адамс купила бывший корабль флота Новой Зеландии Manawanui для реализации экологического проекта по очистке вод Тихого океана. Об этом сообщает АВС.

"Однажды мы ныряли к одному из затонувших кораблей и увидели, как из него вытекает мазут, поднимается и расплывается огромным пятном на поверхности. Так происходит и с другими кораблями", – рассказал Пол Адамс.

Они долго искали пригодное для своего экологического проекта судно и нашли в интернете снятый с вооружения корабль Королевского военно-морского флота Новой Зеландии Manawanui, который предназначался для водолазных операций в открытом море. Корабль оборудован декомпрессионной камерой, куполообразным колоколом для глубокого погружения и 15-тонным краном для подъема тяжелых объектов.

Судно стоило несколько сотен тысяч долларов. Адамсы перевезли его через Тасманов пролив в австралийский Ньюкасл, где они живут. Они планируют использовать свой корабль для прекращения утечки топлива с японских кораблей, затонувших в южной части Тихого океана во время Второй мировой войны.

"В Тихом океане у нас бомба замедленного действия: там около 3000 затонувших кораблей. 300 из них были нефтяными танкерами, они на дне океана, и они начинают течь", – говорит Пол Адамс.

Семья Адамс планирует предотвращать утечку нефти путем катодной защиты металлических корпусов от коррозии.-0-