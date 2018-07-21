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В багажнике иномарки обнаружили шедевр Малевича

Калейдоскоп 21.07.2018 | 23:59

В Петербурге в багажнике автомобиля Mercedes обнаружили произведение искусства, которое, предположительно, принадлежит авторству Казимира Малевича. Авто с московскими номерами, в котором правоохранители нашли произведение искусства, было припарковано у дома №207 дома по набережной Обводного канала. Владельцем авто оказался 48-летний московский предприниматель. В багажнике его автомобиля находился черный пакет, в котором полицейские нашли деревянную композицию бело-красного цвета с биркой, на которой было написано: "К. Малевич 1929. Красный архитектон".

Документы о собственности мужчина предъявить не смог. Правоохранителям он рассказал, что произведение принадлежало жителю Ленобласти, у которого он купил его, чтобы подарить другу, который живет в Брюсселе.

"Архитектон" полицейские изъяли. Обстоятельства инцидента выясняются.

Архитектон — изобретение Казимира Малевича. Это объемная композиция, включающая в себя геометрические фигуры, которые врезаются друг в друга, как правило, под прямым углом. Малевич называл свое творение "архитектурными формулами", с помощью которых архитекторы могут по-новому осмыслить простые формы, увидеть возможности их сочетания и помочь людям понять значимость геометрических фигур в архитектуре.

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Теги
искусство, Россия
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