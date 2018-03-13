В Бельгии продали один из крупнейших в мире алмазов

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском городе Антверпен продали один из самых крупных алмазов в мире, сообщают информагентства со ссылкой на британскую алмазодобывающую компанию Gem Diamonds Ltd.

Данный алмаз занимает пятое место в мире по величине. Он был найден в январе 2018 года на руднике Летсенг, который располагается в африканском королевстве Лесото. Это бесцветный алмаз и практически без примесей. Камень, весом 910 карат (182 грамма), получил название "Легенда Лесото".

Торги прошли в Антверпене 12 марта. Драгоценный камень продали за 40 млн. долларов. Имя покупателя не называется. -0-