В Бельгии продали один из крупнейших в мире алмазов

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском городе Антверпен продали один из самых крупных алмазов в мире, сообщают информагентства со ссылкой на британскую алмазодобывающую компанию Gem Diamonds Ltd.
Данный алмаз занимает пятое место в мире по величине. Он был найден в январе 2018 года на руднике Летсенг, который располагается в африканском королевстве Лесото. Это бесцветный алмаз и практически без примесей. Камень, весом 910 карат (182 грамма), получил название "Легенда Лесото".
Торги прошли в Антверпене 12 марта. Драгоценный камень продали за 40 млн. долларов. Имя покупателя не называется. -0-
13 марта 2018 г.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.415 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9585 BYN
|1.956 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.441 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN