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В Бельгии ребенок в восемь лет закончил школу

Калейдоскоп 02.07.2018 | 21:33
Фото ТСН
Фото ТСН

Бельгийский мальчик по имени Лоран успешно закончил школу в восемь лет и намерен поступать в университет. Сообщает ТСН.

Сейчас юному дарованию приходят предложения из многих университетов. Но ребенок и его родители свой выбор пока не сделали.

Большую часть знаний вундеркинд получал дома. По школьной программе он занимался с индивидуальным учителем. Его тест IQ показал 145 баллов.

Среди профессий, которые кажутся интересными будущему студенту, он отметил профессии инженера, хирурга и астронавта. Любимый предмет вундеркинда - математика.

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Теги
Бельгия, школы
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