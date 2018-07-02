В Бельгии ребенок в восемь лет закончил школу

Бельгийский мальчик по имени Лоран успешно закончил школу в восемь лет и намерен поступать в университет. Сообщает ТСН.
Сейчас юному дарованию приходят предложения из многих университетов. Но ребенок и его родители свой выбор пока не сделали.
Большую часть знаний вундеркинд получал дома. По школьной программе он занимался с индивидуальным учителем. Его тест IQ показал 145 баллов.
Среди профессий, которые кажутся интересными будущему студенту, он отметил профессии инженера, хирурга и астронавта. Любимый предмет вундеркинда - математика.
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