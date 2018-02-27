В Бразилии наблюдали необычное оптическое явление

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители бразильского штата Санта-Катарина сняли на видео необычное оптическое явление - солнечное гало. Об этом сообщает газета Globo.
Оптическая иллюзия лучше всего была видна в столице штата, городе Флорианополисе, и представляла собой световое кольцо вокруг Солнца.
Гало-эффект можно наблюдать на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего это явление наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество кристаллов льда. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя кольцо вокруг сильного источника света.-0-
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