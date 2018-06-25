В Бразилии трехметровая анаконда перекрыла движение в городе

В бразильском городе Манаус штата Амазонас анаконда пыталась переползти дорогу и полностью ее перекрыла.
Свидетели снимали на видео, как анаконда длиной в 3,35 метров переползает через проезжую часть.
Дорога, на которой был замечен необычный участник движения, проходит через большую зеленую зону в городе, и в этом районе есть возможность увидеть диких животных.
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