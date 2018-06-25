В Бразилии трехметровая анаконда перекрыла движение в городе

В бразильском городе Манаус штата Амазонас анаконда пыталась переползти дорогу и полностью ее перекрыла.

Свидетели снимали на видео, как анаконда длиной в 3,35 метров переползает через проезжую часть.

Дорога, на которой был замечен необычный участник движения, проходит через большую зеленую зону в городе, и в этом районе есть возможность увидеть диких животных.